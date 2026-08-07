Kymera Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kymera Therapeutics liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kymera Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.62 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kymera Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 466.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.0 Millionen USD im Vergleich zu 11.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch