Kylie Minogues musikalische Weihnachtsbotschaft

LONDON, 25. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Ein Song geht um die Welt – gemeinsam mit Tourism Australia hat die australische Pop-Ikone Kylie Minogue den Briten am 25. Dezember eine ganz besondere musikalische Weihnachtsbotschaft geschickt. In Matesong singt sie von Freundschaft und Beziehungen – und lädt die Briten ein nach Australien zu reisen.

Die interaktive Multimedia-Pressemitteilung können Sie sich hier ansehen: https://www.multivu.com/players/English/8664951-tourism-australia-kylie-minogue-brits-down-under/

Was gibt es in Grossbritannien zu Weihnachten Wichtigeres, als am 25. Dezember, dem Christmas Day, der Ansprache der Queen zu lauschen? Wer den Briten eine wichtige Nachricht überbringen möchte, der wählt den begehrten Sendeplatz vor der königlichen Rede. Genau das hat Tourism Australia getan und just in dem Moment, als Millionen Briten gespannt vor dem Fernseher sassen und auf die Weihnachtsworte ihrer Queen warteten, einen dreiminütige Sendeplatz gebucht. Gezeigt wurde das Musikvideo Matesong, gesungen von Kylie Minogue – eine Hommage an Australien, eine Erinnerung an die Verbundenheit der Australier mit ihrem ehemaligen Mutterland, aber auch eine Einladung an die Briten Down Under zu besuchen.

Matesong ist die erste Aktion der kürzlich gestarteten Philausophy-Kampagne, mit der Tourism Australia den lässigen „Way of Life" der Australier und ihre positive Lebenseinstellung bewirbt.

Mehr als nur eine Werbebotschaft: eine Herzensangelegenheit

Die australische Sängerin und Schauspielerin Kylie Minogue tritt gerne als Botschafterin für ihr Geburtsland auf und freut sich über die Kooperation mit Tourism Australia. Sie liebt Australien und versäumt selten eine Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen. Der Song ist für Kylie Minogue mehr als ein Werbespot, er ist eine Herzensangelegenheit. „Ich bin stolze Australierin und habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, um die Welt zu reisen und allen, die es hören wollten, Geschichten über meine Heimat zu erzählen. Irgendwie fühlte ich mich schon immer als Botschafterin für mein Heimatland." In ihrer Weihnachtsbotschaft unterstützen sie zahlreiche Persönlichkeiten wie der australische Komiker und TV-Moderator Adam Hills, die australischen Sportlegenden Shane Warne, Ash Barty und Ian Thorpe, die Modelzwillinge Zac und Jordan Stenmark, der in Grossbritannien geborene Koch Darren Robertson vom bekannten Restaurant Three Blue Ducks und die Aboriginal Comedy All Stars.

Lust machen auf Australien

Über den gelungenen Coup von Matesong freut sich auch Phillipa Harrison, Managing Director Tourism Australia. „Die jährliche Weihnachtsansprache der Queen ist der TV-Höhepunkt in Grossbritannien mit Millionen Fernsehzuschauern und noch mehr Zuschauern online." Matesong ist wichtiger Teil der neuen Philausophy-Kampagne und die grösste Investition, die Tourism Australia seit mehr als einem Jahrzehnt in Grossbritannien getätigt hat. Aber damit nicht genug. „Wir wissen, dass viele Briten im Januar anfagen ihren Urlaub zu planen. Mit unserem Video möchten wir Lust auf unser Land machen und den Briten viele gute Gründe geben, uns zu besuchen", sagt Harrison.

Kylie Minogues Weihnachtsbotschaft: Das Leben geniessen

Und tatsächlich macht das Video Lust auf Australien. Denn gedreht wurde ausnahmslos an den schönsten Orten, die Down Under zu bieten hat. „Mit den Dreharbeiten ist für mich ein Traum wahr geworden, denn ich hatte so Gelegenheit, Teile des Landes kennenzulernen, die ich noch nie zuvor gesehen habe", sagt Kylie Minogue. Ihre markante Stimme begleitet die aussergewöhnlichen Landschaftaufnahmen. Der Text zum Lied stammt ebenfalls von einem Australier: dem bekannten Songwriter Eddie Perfect.

Das Video zu Matesong ist unter www.Australia.com/Matesong abrufbar.