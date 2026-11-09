Kyivstar Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyivstar Group hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Kyivstar Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 297.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch