Kyeryong Construction Industrial hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 659.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2775.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 798.62 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 661.73 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch