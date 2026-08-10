KYCOM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KYCOM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.22 JPY gegenüber 11.04 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat KYCOM im vergangenen Quartal 1.78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KYCOM 1.71 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch