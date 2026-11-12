KWS SAAT SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KWS SAAT SE hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KWS SAAT SE ein EPS von -0.300 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 236.5 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228.2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch