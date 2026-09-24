KWS SAAT SE legte Quartalsergebnis vor

KWS SAAT SE veröffentlichte am 23.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.28 Prozent auf 278.2 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 332.3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 4.87 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KWS SAAT SE 7.16 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat KWS SAAT SE im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 2.97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.63 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1.68 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 5.29 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 1.65 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.ch