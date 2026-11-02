Kweichow Moutai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kweichow Moutai äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 15.96 CNY gegenüber 15.35 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Kweichow Moutai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.01 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39.81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch