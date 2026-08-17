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17.08.2026 06:37:00
Kweichow Moutai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kweichow Moutai hat am 15.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13.81 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 14.80 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Kweichow Moutai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.58 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 14.46 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 37.58 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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