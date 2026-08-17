Kwang Myung Electric Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kwang Myung Electric Engineering gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 155.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -489.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30.85 Prozent auf 18.43 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26.66 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch