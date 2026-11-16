Kwang Myung Electric Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kwang Myung Electric Engineering hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -24.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -6.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 61.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 30.60 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.65 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch