KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 333.00 KRW gegenüber -59.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KWANG HEE DEVELOPMENT-ORIENTED SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 419.1 Millionen KRW. Im Vorjahresviertel waren 394.9 Millionen KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch