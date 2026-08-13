Kwang Dong Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kwang Dong Pharmaceutical hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54.38 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 64.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 439.82 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kwang Dong Pharmaceutical einen Umsatz von 425.29 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch