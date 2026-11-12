Kwang Dong Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kwang Dong Pharmaceutical äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 23.15 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 275.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 460.61 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 444.52 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch