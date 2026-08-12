Kwality Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kwality Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24.69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11.49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.62 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 45.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch