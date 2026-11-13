Kwality Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kwality Pharmaceuticals hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.93 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.60 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kwality Pharmaceuticals 1.81 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch