KVK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KVK hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 53.11 JPY. Im letzten Jahr hatte KVK einen Gewinn von 81.43 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.65 Milliarden JPY – ein Plus von 4.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KVK 7.34 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch