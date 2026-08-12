KVK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KVK veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 48.51 JPY. Im letzten Jahr hatte KVK einen Gewinn von 67.12 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.56 Prozent auf 8.18 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch