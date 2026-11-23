Kvix Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 SEK gegenüber -0.040 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Kvix Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.9 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch