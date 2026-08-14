Kvika Bank Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kvika Bank Registered präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 ISK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kvika Bank Registered ein EPS von 0.310 ISK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.99 Milliarden ISK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.79 Milliarden ISK.

Redaktion finanzen.ch