KUZE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KUZE präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52.92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 79.31 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.92 Milliarden JPY – ein Plus von 0.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KUZE 17.77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch