|
23.09.2026 06:37:00
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari präsentierte am 20.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.14 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 TRY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14.89 Prozent auf 30.4 Millionen TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35.7 Millionen TRY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt
Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts.