Kuya Silver hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71.70 Prozent auf 1.8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch