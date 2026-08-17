Kuya Silver hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kuya Silver hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1.7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 80.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch