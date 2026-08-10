KUWAZAWA Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KUWAZAWA Trading hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.60 JPY gegenüber 2.66 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.53 Prozent auf 15.01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch