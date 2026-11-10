KUWAZAWA Trading: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KUWAZAWA Trading stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 32.93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22.19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 17.33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch