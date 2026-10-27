Kuwait Telecommunications Company (KSCP): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuwait Telecommunications Company (KSCP) liess sich am 25.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuwait Telecommunications Company (KSCP) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kuwait Telecommunications Company (KSCP) hat ein EPS von 0.01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 87.1 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81.1 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch