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12.08.2026 06:37:00
Kuwait National Cinema stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kuwait National Cinema stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0.08 KWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.060 KWD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.2 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.7 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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