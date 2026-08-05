Kuwait Insurance Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kuwait Insurance Company hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuwait Insurance Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.8 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 17.9 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch