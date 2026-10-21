Kuwait Finance House präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kuwait Finance House hat am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0.01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 1.02 Milliarden KWD – das entspricht einem Abschlag von 1.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.03 Milliarden KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch