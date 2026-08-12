Kuwait China Investment Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kuwait China Investment Company hat am 09.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem EPS von 0.01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kuwait China Investment Company mit 0.010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Quartal hat Kuwait China Investment Company 0.2 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.2 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch