Kuwait Cement Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kuwait Cement Company lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Kuwait Cement Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.4 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.9 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch