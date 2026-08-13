Kuwait Business Town Real Estate Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kuwait Business Town Real Estate Company hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Auf der Umsatzseite hat Kuwait Business Town Real Estate Company im vergangenen Quartal 1.8 Millionen KWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuwait Business Town Real Estate Company 1.8 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch