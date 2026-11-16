Kusurinomadoguchi,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kusurinomadoguchi,Inc Registered äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 78.28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 110.53 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.42 Prozent auf 3.59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch