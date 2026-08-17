Kusurinomadoguchi,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kusurinomadoguchi,Inc Registered lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54.43 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.64 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch