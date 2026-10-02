KUSURI NO AOKI präsentierte Quartalsergebnisse

KUSURI NO AOKI hat sich am 01.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 72.30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUSURI NO AOKI 50.25 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 159.04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KUSURI NO AOKI 139.74 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch