KUSURI NO AOKI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KUSURI NO AOKI gab am 05.01.2022 die Zahlen für das am 30.11.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74.43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KUSURI NO AOKI 90.17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

KUSURI NO AOKI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 73.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 83.76 JPY prognostiziert, während der Umsatz bei 81.84 Milliarden JPY erwartet worden war.

