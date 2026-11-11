Kustom Entertainment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kustom Entertainment hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -88.500 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kustom Entertainment 2.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch