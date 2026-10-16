KUSHIKATSU TANAKA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KUSHIKATSU TANAKA hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 13.94 JPY gegenüber 25.59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 9.50 Milliarden JPY gegenüber 5.34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch