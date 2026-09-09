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09.09.2026 15:25:00
Kurzzeitvermietung: EU-Kommission will Regeln für Airbnb und Co. verschärfen
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
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