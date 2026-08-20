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20.08.2026 17:36:52

Kurz- und Mittelstrecke: Lufthansa erweitert Bordverpflegung um warme Gerichte

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Lufthansa erweitert ihr kulinarisches Angebot an Bord auf Kurz- und Mittelstreckenflügen. Ab September gibt es in der Economy Class fünf neue warme Gerichte zur Vorbestellung. Auch die Business Class profitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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