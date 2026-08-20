Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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20.08.2026 17:36:52
Kurz- und Mittelstrecke: Lufthansa erweitert Bordverpflegung um warme Gerichte
Lufthansa erweitert ihr kulinarisches Angebot an Bord auf Kurz- und Mittelstreckenflügen. Ab September gibt es in der Economy Class fünf neue warme Gerichte zur Vorbestellung. Auch die Business Class profitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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