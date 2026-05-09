Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’715 0.6%  Bitcoin 62’291 -0.2%  Dollar 0.7771 -0.4%  Öl 100.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Absturz belastet Tesla: Millionen-Verlust trübt das Quartalsergebnis
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
So funktioniert die (De-)Archivierung bei WhatsApp
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Cathie-Wood-Investment Tempus AI sichert sich 400 Millionen Dollar über Wandelanleihen
Suche...
Plus500 Depot
Speicher treibt KI-Boom 10.05.2026 01:12:00

Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?

Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?

Trotz massiver Kursrallys sehen Analysten bei den Aktien von Micron und Sandisk noch enormes Potenzial. Darum zählen Speicherchips zu den unterschätzten KI-Gewinnen.

• KI-Boom treibt Nachfrage nach Speicherchips
• Experten sehen Micron und Sandisk trotz Rally weiter günstig bewertet
• Analysten sehen enormes Kurspotenzial

Der Chipsektor bleibt einer der am meisten diskutierten Bereiche an den globalen Aktienmärkten - vor allem dank des anhaltenden KI-Booms. Besonders zwei Werte stehen dabei aktuell im Fokus der Analysten: Micron Technology und Sandisk. Beide Speicherchip-Hersteller haben in den vergangenen Monaten massive Kursgewinne erzielt: Die Micron-Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn ein starkes Kursplus von 124,31 Prozent auf zuletzt 640,20 US-Dollar, während die Sandisk-Papiere bemerkenswerte Gewinne von mehr als 492'43 Prozent auf 1'406,32 US-Dollar verbucht haben (Stand: Schlusskurse vom 05. Mai 2026). Laut Experten ist das Potenzial jedoch längst nicht ausgeschöpft.

Analysten bleiben bullish: KI-Nachfrage treibt Chip-Rally weiter an

Wie Barron's berichtet hat das Analysehaus Melius Research die Bewertung der beiden Aktien neu aufgenommen und sowohl Sandisk als auch Micron mit einer Kaufempfehlung versehen. Die Kursziele für die kommenden zwei Jahre liegen bei 1'350 US-Dollar für Sandisk und 700 US-Dollar für Micron. Für Sandisk ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von 26,85 Prozent, während es für Micron im Vergleich zum letzten Schlusskurs noch um 35,02 Prozent nach oben gehen könnte (Stand: 29.April 2026).

Hintergrund ist vor allem die anhaltend starke Nachfrage durch Künstliche Intelligenz. Die Analysten gehen davon aus, dass der KI-Trend die Nachfrage nach Speicherlösungen bis zum Ende des Jahrzehnts strukturell hochhalten wird. Besonders Hyperscaler und KI-Infrastruktur-Anbieter gelten dabei als zentrale Treiber.

Auch DA-Davison-Analyst Gil Luria zeigt sich überaus bullish und hat laut TipRanks die Micron-Aktie mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 1'000 US-Dollar neu in die Abdeckung aufgenommen - dem höchsten Ziel unter den bei FactSet und TipRanks erfassten Analysten. Damit sieht der Experte ein enormes Aufwärtspotenzial von knapp 100 Prozent zum letzten Schlusskurs (Stand: 29.April 2026).

Speicher als Kernbestandteil der KI-Welle

Besonders deutlich wird der strukturelle Wandel im Markt durch Aussagen der Experten. "Es ist an der Zeit anzuerkennen, dass Speicher ein Kernbestandteil unserer KI-Abdeckung sind und gut zu KI-Halbleitern, KI-Hardware und Hyperscalern passen", wird Melius-Analyst Ben Reitzes von Barron's zitiert. Speicherchips sind also längst kein zyklisches Randsegment mehr, sondern ein zentraler Baustein der KI-Architektur.

"Die Nachfrage nach Speicher wächst exponentiell. Wenn man also mehr Speicher benötigt, ist die Mathematik im Speicherbereich so gnadenlos - man muss davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen, wenn KI weiter wächst," so Reitzes Einschätzung zur langfristigen Dynamik der Branche gemäss Barron's. Dieser Faktor könnte entscheidend für die Neubewertung des Sektors werden. Denn während Speicherchips in der Vergangenheit stark zyklisch und preissensitiv waren, könnte die KI-Nachfrage laut Analysten nun für eine strukturell stabilere Preisentwicklung sorgen.

Bewertung bleibt trotz Rally attraktiv

Trotz der enormen Kursrally bleiben die Bewertungen laut Barron's vergleichsweise moderat: Micron wird aktuell mit etwa dem 6,4-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, Sandisk mit rund dem 10,3-Fachen. Zum Vergleich: Der Durchschnitt des PHLX Semiconductor Index liegt bei etwa dem 25-Fachen. Diese Diskrepanz könnte darauf hindeuten, dass der Markt die neue Rolle von Speicherchips im KI-Zeitalter möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist hat.

Speicherchips als unterschätzter KI-Gewinner: Lohnt sich der Einstieg noch?

Für Anleger ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung im Speicherchip-Sektor ein zweigeteiltes Bild: Einerseits sind Micron und Sandisk bereits stark gelaufen und haben enorme Kursgewinne hinter sich. Andererseits sehen Analysten weiterhin strukturelles Wachstum durch den KI-Boom, was die Nachfrage nach Speicherlösungen langfristig stützen könnte. Entscheidend wird sein, ob sich die derzeit hohe Nachfrage tatsächlich in dauerhafte Lieferverträge und stabile Preissteigerungen übersetzt. Für Investoren bedeutet das: Der Sektor bleibt chancenreich, aber nach den massiven Rallys womöglich zunehmend auch ein Spiel für langfristig orientierte Anleger mit Blick auf die KI-Infrastruktur der nächsten Jahre.

Der strukturelle Wandel durch KI, steigender Speicherbedarf und mögliche langfristige Lieferverträge könnten dafür sorgen, dass der Chipsektor vor einer neuen Bewertungsphase steht. Für Anleger bleibt der Bereich damit trotz Rally weiter relevant - und möglicherweise noch längst nicht ausgereizt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Huang gibt Rückenwind: D-Wave, Rigetti und IonQ profitieren von neuer NVIDIA-Tonalität
IonQ-Aktie: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal und will das `NVIDIA der Quantenwelt` werden
Quanten-Sektor im Blick - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen

Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08.05.26 Allianz auf Rekordkurs
08.05.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen gesucht – Rheinmetall unter Druck
08.05.26 Optimismus verfrüht
08.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtstendenz?
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Rheinmetall Aktie News: Anleger setzen Rheinmetall am Freitagnachmittag unter Druck
SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE
Rheinmetall-Aktie tiefrot: Rüstungskonzern möchte schon bald Marschflugkörper produzieren
RENK Aktie News: RENK fällt am Freitagvormittag
SpaceX-Börsengang im Visier: Warum Anleger jetzt auch auf die Amazon-Aktie schielen
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Landis+Gyr-Aktie bricht dennoch zweistellig ein: Wachstumsschub soll sich fortsetzen

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 19/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.