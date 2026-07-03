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Monats-Einschätzung 03.07.2026 21:22:00

Kursziele im Juni: Das erwarten Analysten von der Salesforce-Aktie

Kursziele im Juni: Das erwarten Analysten von der Salesforce-Aktie

Gleich mehrere Experten haben ihre Einschätzung zur Salesforce-Aktie im Juni angepasst.

Salesforce
133.22 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 251,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,34 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 156,66 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG185,00 USD18,0917.06.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD59,5815.06.2026
RBC Capital Markets210,00 USD34,0504.06.2026
Barclays Capital236,00 USD50,6401.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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