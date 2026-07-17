Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’317 0.4%  SPI 20’128 0.3%  Dow 52’028 -1.0%  DAX 24’734 -0.7%  Euro 0.9234 -0.2%  EStoxx50 6’210 -1.2%  Gold 3’971 -0.1%  Bitcoin 50’731 -1.6%  Dollar 0.8078 -0.1%  Öl 86.6 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998ABB1222171Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Planung des ETF-Portfolios: Verschiedene Simulationen unter der Lupe
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wacker Neuson-Aktie deutlich im Plus: Ausblick für 2026 erhöht
Volvo-Aktien im Fokus: Autobauer verdient operativ weniger als erwartet - Lkw-Bauer übertrifft Erwartungen
NVIDIA-Aktie im Risiko-Radar: BIZ schlägt Alarm im KI-Sektor
Suche...
eToro entdecken

Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Reformdebatte 17.07.2026 15:02:24

Kurssturz trotz Rekordzahlen: Was Anleger bei Intuitive Surgical erschreckt

Kurssturz trotz Rekordzahlen: Was Anleger bei Intuitive Surgical erschreckt

Intuitive Surgical übertrifft den Analystenkonsens bei Gewinn und Umsatz, doch die Aktie bricht ein, weil eine alte Sorge der Medizintechnikbranche plötzlich wieder im Raum steht.

Intuitive Surgical
294.02 CHF -9.53%
Kaufen Verkaufen
  • Aktie sackt nach Zahlen ab, Gewinn und Umsatz über Konsens
  • Margenprognose steigt, US-Prozedurwachstum bleibt grösste Sorge
  • HCA und Abbott senden gegensätzliche Signale zur Gesundheitsreform

Die Intuitive Surgical-Aktie fällt nach der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag an der NASDAQ vorbörslich zeitweise rund 9 Prozent auf 364 US-Dollar. Das überrascht auf den ersten Blick, denn der Konzern hat sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen übertroffen und sogar seine Margenprognose angehoben. Grund für den Ausverkauf ist eine Warnung des Managements, dass veränderte Versicherungsbedingungen in den USA die Nachfrage bremsen könnten.

Intuitive Surgicals Gewinn und Umsatz klar über dem Konsens

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal 2026 bei 2,80 US-Dollar und damit über dem Analystenkonsens von 2,51 US-Dollar sowie 28 Prozent über dem Vorjahreswert von 2,19 US-Dollar. Der Umsatz kletterte auf 2,89 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Analystenkonsens von 2,82 Milliarden US-Dollar und einem Plus von 19 Prozent gegenüber 2,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Zusätzlich hob Intuitive die Prognose für die bereinigte Bruttomarge 2026 auf eine Spanne von 68 bis 69 Prozent des Umsatzes an, nachdem zuvor 67,5 bis 68,5 Prozent in Aussicht standen.

US-Wachstum bremst, Gesundheitsreform im Fokus

Weltweit wuchs das Volumen der da-Vinci-Prozeduren im zweiten Quartal um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in den USA verlangsamte sich das Wachstum laut Reuters jedoch auf 12 Prozent und damit stärker als von Intuitive zu Jahresbeginn erwartet, vor allem bei zeitlich verschiebbaren Eingriffen. Für das Gesamtjahr 2026 hält der Konzern an seiner Prognose von 13,5 bis 15,5 Prozent Prozedurwachstum fest und rechnet weiterhin mit einem Wert nahe der Mitte dieser Spanne. Nach eigener Einschätzung hatte der Wegfall erhöhter Prämienzuschüsse im Rahmen des Affordable Care Act, in den USA gemeinhin als Obamacare bekannt, einen nach Unternehmensangaben "geringfügige negative Auswirkungen" auf das US-Wachstum. CEO David Rosa verwies im Earnings Call auf Gespräche mit Kliniken, wonach veränderte Zuschüsse und Prämienstrukturen bei einigen Patienten den Zeitpunkt der Behandlung beeinflussten.

Branchenweite Debatte statt Einzelfall

Die Ergebnisse folgen auf eine Warnung des Krankenhausbetreibers HCA Healthcare vom 14. Juli 2026, der trotz eines vorläufigen Umsatzes über den Erwartungen eine schwächere Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen und eine steigende Zahl unversicherter Patienten meldete, nachdem viele Amerikaner ihre Obamacare-Absicherung nach dem Auslaufen der Pandemie-Zuschüsse aufgegeben hatten. Widerspruch kam von Abbott: Der Medizintechnikkonzern hatte seine Gewinnprognose für 2026 angehoben und die Annahme, rückläufige ACA-Einschreibungen würden die Medizintechnikbranche spürbar belasten, als "fehlerhaft" bezeichnet. Die gegensätzlichen Signale erklären, warum der Markt auf die Aussagen von Intuitive so empfindlich reagiert.

Der nächste konkrete Datenpunkt ist der Bericht zum dritten Quartal 2026. Erst dort dürfte sich zeigen, ob sich das US-Prozedurwachstum weiter abschwächt oder ob sich der Effekt der Gesundheitsreform nur als vorübergehender Ausschlag erweist.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Intuitive Surgical und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

Sandoz-Aktie steigt: Kampf gegen China-Dumping bei Antibiotika
Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor: Crinetics-Aktie hebt nach Vertex-Gebot ab
Biotechunternehmen unterstützt Studie zu Kombitherapie nach Schlaganfall

Bildquelle: Intuitive Surgical
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?