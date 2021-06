Kurssprung bei Santhera-Aktien nach positiven Studiendaten

Zürich (awp) - Die Aktien von Santhera schiessen am Dienstag an der festen Schweizer Börse förmlich durch die Decke. Händler erklären den Kurssprung mit positiven Studiendaten zum Wirkstoff Vamorolone.

Die Aktien der Biotechnologiegesellschaft schnellen um 11.20 Uhr um 47 Prozent nach oben auf 3,00 Franken. Zeitweise steigt der Kurs bis 3,43 Franken. Derweil gewinnt der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,85 Prozent.

Santhera hat mit dem Wirkstoff Vamorolone in der VISION-DMD-Zulassungsstudie positive Resultate erzielt. Im ersten Quartal 2022 soll ein Zulassungsantrag bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eingereicht und eine vorrangige Prüfung beantragt werden.

Die Nachricht sei ein enormer Meilenstein für Patienten und Santhera, schreibt Santhera. Der Behandlungseffekt deute auf eine mögliche Verzögerung des Fortschreitens der Krankheit um etwa zwei Jahre und somit auf ein krankheitsmodifizierendes Potenzial von Vamorolone hin.

Die Resultate zeigten eine robuste Wirksamkeit über mehrere Wirksamkeitsendpunkte und ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Vamorolone bei der Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), so Santhera. Das Unternehmen schätzt das Spitzenumsatzpotenzial für Vamorolone allein in der Indikation DMD auf über 500 Millionen US-Dollar zusammengenommen in den USA und den fünf grössten Ländern Europas.

