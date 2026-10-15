CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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15.10.2026 08:44:00
Kursrutsch der KI Aktien an der Börse: Nasdaq knickt ein, Dax hält sich
Kospi-Index um mehr als 8 Prozent ein, in den USA verloren Coreweave-Aktien rund 15 Prozent. Der Dax hält die Verluste noch in Grenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu CoreWeave
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20:27
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Donnerstagabend fester (finanzen.ch)
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16:29
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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16:01
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
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11:17
|CoreWeave better hurry up figuring out how to tap insurers for cash (Financial Times)
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11:17
|CoreWeave better hurry up figuring out how to tap insurers for cash (Financial Times)
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14.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
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14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
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14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittwochmittag (finanzen.ch)