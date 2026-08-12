TKMS Aktie 155164062 / US8889241076
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12.08.2026 09:25:00
Kursrallye an der Börse: Dax nach Rekord im Minus, SAP-Aktie und Adidas-Aktie schwach, Rheinmetall gefragt
TKMS und Tui vor allem Werte aus der zweiten Reihe. Neue Drohungen Donald Trumps treiben die Ölpreise.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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