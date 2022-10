Kursdebakel bei Temenos-Aktien: Temenos schockt mit Gewinnwarnung - Petrus Advisers sieht sich bestätigt

Das Ausmass dieses Gewinneinbruchs zwingt die Genfer dazu, ihre Vorgaben fürs Gesamtjahr zu reduzieren. Einige Analysten hatten zwar mit einem schwierigen dritten Quartal gerechnet, allerdings nicht in diesem Ausmass.

In Analystenkreisen zeigt man sich ziemlich konsterniert. Angesichts des schwierigen Marktumfelds sei zwar klar gewesen, dass das dritte Quartal für Temenos ein eher schwächliches werden könnte. Dass das Tagesgeschäft derart stark darunter leiden würde komme nun aber doch ziemlich überraschend, wie es weiter heisst.

Für Gesprächsstoff sorgt nicht zuletzt der starke Rückgang bei den Lizenzeinnahmen um 20 Prozent auf 76,3 Millionen Dollar. Experten hatten hier durchschnittlich eigentlich mit einer Zunahme auf 108,2 Millionen Dollar gerechnet. Auf Stufe EBIT werden die Markterwartungen sogar um mehr als 50 Prozent verfehlt.

Der Gewinneinbruch zwingt den Bankensoftwarehersteller zu einer Reduktion seiner diesjährigen Ziele. Diese liegen beim EBIT neuerdings um mehr als 20 Prozent unter den Erwartungen der Analysten. Das hat auch personelle Konsequenzen, verlässt der Chief Revenue Officer das Unternehmen nach nur sieben Monaten doch wieder.

Selbst die britische Barclays will bei ihren Schätzungen nun den dicken Rotstift ansetzen. Und das, obwohl sie mit ihren Annahmen schon seit längerer Zeit auf der eher vorsichtigen Seite lag. Aus Sicht der Grossbank bleibt die Frage, was Temenos denn nun mit der hohen Fixkostenbasis vor hat, vorerst unbeantwortet.

Jefferies wiederum zögert nicht lange und streicht das Kursziel für die Aktien auf 55 (74) Franken zusammen. Die US-Investmentbank trägt damit ihren deutlich tieferen Gewinnerwartungen für das Unternehmen Rechnung. Jefferies sieht auch für 2023 gewisse Unsicherheiten vom jetzigen Gewinneinbruch ausgehen.

Für die Basler Kantonalbank war schon nach der Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses klar, dass zur Zielerreichung mehrere grössere Aufträge notwendig gewesen wären. Diese blieben aufgrund der aktuellen makroökonomischen Lage jedoch aus. Noch offen sei der Vertragsabschluss mit einer grossen US-Bank. Ob und wann dieser Auftrag komme, sei angesichts fehlender neuer Aussagen ungewiss. Aus Sicht der Basler Kantonalbank könnte dieser Grossauftrag zu gegebener Zeit für Rückenwind sorgen.

Die Valoren von Temenos hatten in den vergangenen Wochen über weite Strecken einen schweren Stand. Selbst die Nachricht, wonach sich mit Petrus Advisers ein für seine aktive Einflussnahme berüchtigter Finanzinvestor eingenistet habe, verhalf den Aktien nur kurzzeitig zu einer Kurserholung.

Beobachter gehen davon aus, dass die Börse ziemlich ungehalten auf die Vorabinformationen zum dritten Quartal und die Reduktion der Jahresvorgaben reagieren wird. Allerdings, so heisst es weiter, könnten die Probleme im Tagesgeschäft der Bereitschaft im Aktionariat zuträglich sein, das Unternehmen ins Ausland zu verkaufen. Entsprechende Spekulationen seien in den letzten Wochen ja immer mal wieder aufgeflackert.

Temenos: Petrus Advisers sieht sich nach Gewinnwarnung bestätigt

Das Bankensoftwarehaus Temenos hat nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen erneut einen Rüffel von Petrus Advisers kassiert. Der aktivistische Investor wirft Temenos vor, negative Neuigkeiten zurückgehalten zu haben und will nun prüfen, ob dem Management das Vertrauen entzogen werden soll.

Petrus Advisers hatte das Unternehmen vor einer Woche erstmals in die Zange genommen und eine Überprüfung "aller Optionen" inklusive eines möglichen Verkaufs gefordert. Zudem forderte der der Investor eine "Rückkehr zu realistischeren Zielen und eine verbesserte Kapitalmarktkommunikation".

Nachdem Temenos am Vorabend seine Guidance nach enttäuschenden Quartalszahlen senken musste, sieht sich die Investorengruppe nun offenbar in ihrer Kritik am Management bestätigt: "Die Rücknahme der Prognosen von Temenos für 2022 hat unsere Bedenken hinsichtlich der zu ehrgeizigen Ziele und der undurchsichtigen Kommunikation der Unternehmensführung bestätigt", heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Die eigene Kritik scheine eine "Katharsis" und die Bewältigung einer vorübergehenden Unterperformance ausgelöst zu haben, meinte derweil Petrus Advisers. "Das beträchtliche Ausmass dieser Revision der kurzfristigen Ziele lässt uns vermuten, dass das Management schlechte Nachrichten schon seit einiger Zeit zurückgehalten hat", so der Vorwurf des Investors.

"Werden Beteiligung an günstigen Tagen erhöhen"

Petrus Advisers glaube jedoch weiterhin an das Potenzial von Temenos, "sein starkes Produktangebot, seine attraktiven Endmarktpositionen und sein stabiles Ertragsmodell in ein hochprofitables Wachstum zu verwandeln". Jedoch seien für den Wandel des Unternehmens starke Fähigkeiten erforderlich - und das schliesse realistische Zielvorgaben und eine tiefe Personalfluktuation ein.

Petrus Advisers wolle die Anteile am Unternehmen "an günstigen Tagen" erhöhen, "um die Katharsis von Temenos zu beschleunigen". Wie hoch die aktuelle Beteiligung von Petrus Advisers an Temenos ist, ist nicht bekannt. Klar ist, dass sie unter der meldepflichtigen Grenze von 3 Prozent liegen muss. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP hatte sich Petrus-Partner Till Hufnagel vor einer Woche nicht zur Höhe der Beteiligung geäussert, gab jedoch an, seit einem halben Jahr am Unternehmen beteiligt zu sein.

Für das aktuelle Management dürfte es nun unangenehm werden. Petrus Advisers werde sich mit dem Grossaktionär Martin Ebner und weiteren Aktionären in Verbindung setzen und erörtern, ob man "mit dem derzeitigen Führungsteam und der derzeitigen Struktur weitermachen" könne, heisst es.

Es sei bekannt, dass Ebner - der Financier und ehemalige Bankier ist unter anderem auch Besitzer der Fluggesellschaft Helvetic und hält Beteiligungen an zahlreichen Unternehmen - "über die Entwicklung des Temenos-Aktienkurses entsetzt" sei.

An der Börse reagierten die Investoren am Freitag panisch. Temenos-Aktien verlieren im Schweizer Handel zeitweise 22,45 Prozent auf 50,74 CHF.

Genf (awp)