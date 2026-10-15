Kurotani: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kurotani hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 36.25 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kurotani noch ein Gewinn pro Aktie von 13.12 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62.93 Prozent auf 33.35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 197.33 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kurotani -14.370 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 106.85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 82.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch