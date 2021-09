Kuros präsentiert neue MagnetOs-Produkte an Fachkongress

So würden an der Jahrestagung der North American Spine Society (NASS) unter anderem Daten zu einer neuen Formulierung des Knochentransplantats mit einem Kollagen-Träger präsentiert, teilte Kuros am Dienstag mit. Ausserdem werde das bestehende Sortiment mit weiteren Packungsgrössen erweitert.

Die 36. Jahrestagung der NASS findet den Angaben zufolge vom 29. September bis zum 2. Oktober in Boston statt.

an/hr

Schlieren (awp)